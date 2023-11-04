CHP Genel Başkan Adayı Özel: 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok'

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Diyorlar ki genel başkan (Kılıçdaroğlu) bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbir yerimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi’nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Ama genel başkan, benim de şu kadarcık diyecek bir şeyim varsa en iyi siz bilirsiniz ki, bizim ne partide ne partililerde hançer olmaz” dedi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. CHP’nin Genel Başkanlık yarışında mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yer alıyor. Oy kullanma süreci öncesinde salonda bulunan delegelere ve parti üyelerine seslenen genel başkanlığa aday Özel, genel seçimlerin kaybedilmesinin parti tabanını üzdüğünü ve Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlere sırtında hançerle girdiği iddialarına yanıt verdi.

“Atatürk’ün Partisi’nin ikinciliklerle yetinmesine itirazım var”

CHP’nin parti geleneklerini ve partiye gönül verenlerin yaşanan seçim kayıplarına üzüldüğünü söyleyen Özel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Partisi’nin ikinciliklerle yetinmesine itirazım var. Otoriter bir iktidarın merhametine terk edemeyeceğimiz bir memleketimiz var. Sokağın sesini duymazdan gelemeyecek yüreklerimiz var. Umutsuzluğa kayıtsız kalmayacak delegelerimiz var. Biz 6 okumuzdan mahcup olmayacak, cesur davranacak, sokaktan ve meydandan korkmayacak örgütü bir yük ya da bataklık olarak görmeyecek bir parti anlayışına hızla evrilmek durumundayız. Biz kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına öz eleştiri yapılmamasına, hatta bu ağır yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bir yoldayız. Bu yolculuk sana söz deyip boynunu bükük bıraktıklarımızdan helal isteme yolculuğudur” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün koltuğunu istediği bir kişiye devredebileceğini düşünmek delegeyi hiçe saymaktır”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kurultaydan sonra partiyi emanet edeceğim demokrat biri var” sözlerini eleştiren Özel, “Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz emeğin partisiyiz. Partimiz iktidara benzeyen yöntemlerle ortak aklı reddeden kararlarla yönetilemez. Toplumun sesine kulak tıkayarak hatalarda ısrar ederek değişime direnerek yönetilemez. Genel başkanlığını Atatürk’ün koltuğunu istediği bir kişiye devredebileceğini düşünmek kurultayın iradesini değersizleştirmek, buraya gelen bin 200 delegeyi hiçe saymaktır. Elbette adı geçen adaylar için yapılan tanım kırıcıdır. Sosyal demokrasiyi bilen, bagajı olmayan, parti tarihini bilen sınıflandırmasında adı geçen adaylar bu sınıfın dışındaysa genel başkanın (Kılıçdaroğlu) bütün yol arkadaşları bu sınıflandırmanın dışındaysa ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir sınıflandırmanın dışında kalacak kimse bu salonun içinde değildir” diye konuştu.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde hançer yok hançerleyecek de kimse yok”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yaptığı konuşmada “Bay Kemalle yürümek isteyenler sırtından hançerlemeyecek” ifadelerine cevap veren Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

“Şunu ifade etmek isterim ki elbette kırıldığımız, üzüldüğümüz hususlar oluyor. Biz yaş olarak, mevki olarak bu sıkıntıları göğüslemek durumundayız. Ancak biraz önce genel başkanımızın (Kılıçdaroğlu) kullandığı bir ifade kapının önünde onlarca mikrofona onlarca kameraya dönüştü. Diyorlar ki genel başkan (Kılıçdaroğlu) bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbir yerimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi’nde hançer yok hançerleyecek de kimse yok. Ama genel başkan, benim de şu kadarcık diyecek bir şeyim varsa en iyi siz bilirsiniz ki ne bizim partide ne partililer de hançer olmaz. Ama bizim partide kılıç da olmaz. Seçimlere 2 gün kala sizin atadığınız önce Atatürk’e sonra da son genel başkanımız size olmadık laflar söyleyen kadını bir arkadaşıma sordum. Dediğiniz kişi Hasan Cengiz çıktı. Bu Hasan Cengiz geçtiğimiz günlerde güya bütün danışmanlar gitmiş 80’i birden genel başkanımıza bir kılıç getirmiş, üstüne de şöyle yazmış, ’değişimciler için kılıçlar çekildi’. Lafım sayın genel başkana olamaz ama, CHP’de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan değişim diyenlere kılıç çekecek olanın alnını karışlarım.”