CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece 1’inci etabı tamamlanan sahil ve çevre düzenlemesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bizim inancımızda da kitabımızda da ayrımcılık asla yoktur. 85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece’de 1’inci etabı tamamlanan Sahil ve Çevre düzenlemesinin açılış törenine katıldı. Programda Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz”

Törende konuşan CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dünyanın en güzel kentinde yaşıyorsunuz. Dünya kadar sorunu var buranın, bu sorunların uzun bir süre çözülmediğini biliyorum. Belli bölgelerin yeşile hasret kaldığını, beton ormanlarına dönüştüğünü de gayet iyi biliyorum. Ama şundan emin olun Ekrem İmamoğlu gibi bir Belediye başkanınız var. Oda yeşile hasret, oda bu kentin rantını halka vermek istiyor, oda bütün belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışmak istiyor. Bizim inancımızda da kitabımızda da ayrımcılık asla yoktur. Biz insanımızı seviyoruz hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin insana insan olarak bakıyoruz. 85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz” dedi.

“İstanbul’un değil dünyanın en güzel sahili yapacağız”

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Büyükçekmece Sahil düzenlenmesi çok güzel oldu. Baba burnundan Gürpınar burnuna diye tarif etti Hasan Başkanım. Ama biz bu işi bir taraftan Kumburgaz Sahiline öbür taraftan Yakuplu’ya kadar götüreceğiz. Burayı Sadece Büyükçekmece’nin ya da Beylikdüzü’nün, Esenyurt’un, Çatalca’nın, İstanbul’un değil dünyanın en güzel sahili yapacağız. Yapılan bu iki kilometrelik kısım bu projenin sadece prototipi. Burası tam bir sağlık ve mutluluk alanı, denizin, yeşilin, açık havanın tadını doya doya çıkarılacak bir yaşam alanı. Büyükçekmece’de yaptığımız çalışmalar, görevimiz olduğu için yaptığımız çalışmalardır. Ekrem İmamoğlu ile Hasan Akgün aynı partide olduğu için yaptığımız çalışmalar değil. Biz bu görevin yerine gelmesi için ve halkımızın hak ettiği hizmet olduğu için yaptık. İddia ediyorum ki İstanbul’un her ilçesine görevimizin sonunda kişi başına yapılan yatırım noktasında hepsini birbirine eşit bir biçimde halkımıza sunuyor olacağız” şeklinde konuştu.

“47 yılını şehirciliğe veren, akademik çalışmasını devam ettiren biri olarak İstanbul, betona, paraya, dolara mağlup olmuştur”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "İstanbul’u kontrol altına alacak bir imar planı yapıp hayata geçirmeyi siyasi yönetim yapmamıştır. Para, beton İstanbul’da galip gelmiş, akıl, bilim plan İstanbul’da mağlup olmuştur. Ama bu mağlubiyet Büyükçekmece’de olmadı diye bilirim. Çünkü, İstanbul’daki şehircilik şurasında iktidar, gidin Büyükçekmece’de yatay yapılaşma nasıl olur görün diyerek burayı örnek vermiştir. Bu yeterli mi hiç yeterli değil. İstanbul’un tamamı yaşanabilir bir şehir değilse İstanbul’da halk mutlu değilse, o zaman biz hiçbir şey yapamamışız diye biliriz. Hiç kimseyi karalamıyorum ama 47 yılını şehirciliğe veren, akademik çalışmasını devam ettiren biri olarak İstanbul, betona, paraya, dolara mağlup olmuştur” diye konuştu.