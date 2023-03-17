CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(HDP ziyaretinin ertelenmesi) Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır’ı ziyaret etti. HDP’ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız, onu ev sahibine soracaksınız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYP Genel Başkanı Remzi Çayır’ı ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Türkiye’nin bugünkü sorunlarını ele aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, uygun ortamlar içerisinde tekrar konuşacaklarını ifade etti.

MYP Genel Başkanı Çayır da ziyareti önemsediklerini kaydederek, "Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün faili meçhullerin aydınlatılması gerektiğini Kılıçdaroğlu’na ilettik" dedi.

Adaletin, liyakatin ve üretimin olduğu, insan farklılığının zenginlik sayıldığı, kavga sebebi sayılmadığı bir Türkiye’yi arzu ettiklerini aktaran Çayır, "Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, devletin tekliği, vatanın birliği çok mühim" diye konuştu. Çayır, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda başarılar diledi.

"Onu ev sahibine soracaksınız"

Basın mensuplarının Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız, onu ev sahibine soracaksınız" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın milletvekili aday adaylığı için istifa ettiklerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Allah rızası için bir kişi sorumluluk alıp ’Ya vicdanen benim istifa etmem lazım. Ben bunu beceremedim, bunu yapamadım, bunda benim de sorumluluğum var’ demedi. Ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için. Olur, girsinler."