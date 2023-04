CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çatalca'da sığır süt yemi ve mazot dağıtımı törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gün, bir siyasi parti günü değil, gün artık bir Türkiye günüdür. Demokrasiden yana, insan haklarından yana, adaletten, haktan, hukuktan yana, kadın-erkek eşitliğinden yana mücadele edeceğiz. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “300 Günde 300 Proje” maratonu çerçevesinde düzenlenen Çatalca sığır süt yemi ve mazot dağıtımı töreninde konuştu. Esnafın ve çiftçinin pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerini sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Onların huzur içinde hizmet vermelerini ve kazanmalarını sağlayacağız. Beşli çete kazanmayacak; çiftçi kazanacak. Beşli çete kazanmayacak; esnaf kazanacak. Esnaf için, çiftçi için, üreten için çalışacağız. Tek hedefimiz; Türkiye’de herkes huzur içinde yaşasın istiyorum. Kişinin kimliği başımın üstüne. Kişinin inancı başımın üstüne. Ben şuna bakacağım; o evde herkeste huzur var mı? O evde çocukların karnı tok mu? O evde anne, çocuklarını huzur içinde yatağa yatırıyor mu? O evde huzur varsa, benim için de bütün dünyada ve Türkiye’de huzur var demektir” diye konuştu.

Vatandaşlardan seçime kadar heyecanlarını kaybetmemelerini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“14’ünde sandığa gidin. Komşunuzu alın, yakınınızı alın. Aman ‘Bugün hava güzel, biz pikniğe gidelim’ demeyeceksiniz. Sandığa gideceksiniz. Bütün sandıkların güvenliğini aldık. Ondan emin olun. Bütün sandıkların güvencesi alınmış vaziyette. Herkesin sorunuyla ilgileneceğiz. Ve her sorunu çözmeye çalışacağız. Bizi şimdi suçluyorlar. Hangi gerekçeyle suçladıklarını da biliyorum. Her şey çok güzel olacak. Gerçekten de her şey çok güzel olacak. Her şeyi çok güzel yapacağız. İnanın bizim mal, mülke ihtiyacımız yok. Size hizmet, Hakk’a hizmettir. Bunu unutmayın. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Huzur içinde beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyor Gazi Mustafa Kemal. Bunu biliyorum. Hiç kimse bizim yönetimimizde kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Bilecek ki bu devlet benim arkamda, bu devlet beni destekliyor diye düşünecek” dedi.