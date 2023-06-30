CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dayısının cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün Pir Sultan Abdal Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dayısının cenaze törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz’ün Pir Sultan Abdal Cemevi’ndeki cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz’ün Pir Sultan Abdal Cemevi’ndeki cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu çifti, Gündüz ailesine başsağlığı diledi. Cenaze törenine birçok belediye başkanı da çelenk gönderdi. Hüseyin Gündüz’ün cenazesi Elvankent Mezarlığında defnedilecek.