CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. 2 Ekim’de CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilecek olan 6’lı masa toplantısı öncesi davet niteliğinde yapılan ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.