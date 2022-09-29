CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. 2 Ekim’de CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilecek olan 6’lı masa toplantısı öncesi davet niteliğinde yapılan ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.