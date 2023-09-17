CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özal ve Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes’in anıt mezarlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu’na anma programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Programda Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi. Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes’in Özel Kalemi Mustafa Şevket ile bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.