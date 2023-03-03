CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen ile görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile Sol Parti Genel Merkezinde görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Sol Parti Genel Merkezinden ayrıldı.