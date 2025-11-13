CHP Genel Başkanı Özel: '2. etabı tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz'

İstanbul Beyoğlu’nda Kabataş Transfer Merkezi 2. Etap Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tam olarak hayata geçtiğinde İstanbul’daki ulaşımla ilgili çok önemli bir sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir projenin ikinci etabını tamamlıyoruz" dedi.

Beyoğlu’nda Kabataş Transfer Merkezi 2. Etap Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ile CHP meclis üyeleri katıldı. Program İstiklal Marşı okunarak başlarken, protokol üyelerinin konuşmaların ardından kurdele kesildi.

"2. etabı tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tam olarak hayata geçtiğinde İstanbul’daki ulaşımla ilgili çok önemli bir sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir projenin 2. etabını tamamlıyoruz. Arkeolojik kazılardan dolayı aksayan, aksaması gereken ve kazılar tamamlandıktan sonra tamamlanacak olan metronun devreye girmesi ile birlikte burası İstanbul ulaşımı açısından en önemli ulaşım hatlarından biri olarak bugün 2. etabı tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz" şeklinde konuştu.