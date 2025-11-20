CHP Genel Başkanı Özel: 'Adil vergi sistemi olan bir Türkiye müjdeliyor, ona doğru ilerliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Prime değil, vergiye dayalı, kiranın da katılım payının da primin de alınacaksa gelire göre alındığı ya da sistemin doğrudan bir adil vergi sistemiyle beslendiği bir Türkiye’yi umut ediyoruz, müjdeliyoruz, ona doğru ilerliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara’da Türk Eczacıları Birliği 45. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. Yarın kurultaya yönelik tanıtım toplantısı olacağını belirten Özel, "Ben yarın bir tanıtım, bir lansman toplantısında olacağım. Bir hafta sonra başlayacak partimizin kurultayına yönelik. Orada kurultayın ilk gününde yapılacak olan program değişikliğine yönelik bir tanıtım toplantısı. O programla birlikte biz ülkede gördüğümüz sorunları tespit etmeyi değil, nasıl çözeceğimizi ve iktidar olduğumuzda ne noktaya hangi alandaki sorunu çözerek geleceğimizi anlattığımız bir süreç olacak" açıklamasında bulundu.

Yoksullukta mücadele etmeden sağlık, ilaç ve eczacılık sisteminin sunulamayacağını anlatan Özel, "Bir temel vatandaşlık gelirini Türkiye’nin artık tartışması falan değil, uygulaması lazım. 25 yıl önceki orta direk, ben bakıyorum bugün eczaneme. Şimdi yoksul olmuş. 25 yıl öncenin zenginleri, ortalama gelire gelmiş. Orta direk yoksullaşmış, derin yoksulluğun pençesinde perişan durumda. Prime değil, vergiye dayalı, kiranın da katılım payının da primin de alınacaksa gelire göre alındığı ya da sistemin doğrudan bir adil vergi sistemiyle beslendiği bir Türkiye’yi umut ediyoruz, müjdeliyoruz, ona doğru ilerliyoruz" diye konuştu.