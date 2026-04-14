CHP Genel Başkanı Özel: 'Ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Özel ve Arıkan, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özel, görüşmede ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Ayrıca Özel, Ekonomi Eşgüdüm Konseyi’nin savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini içeren raporu da Arıkan’a arz ettiklerini söyledi.

"Anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile birçok konuda hemfikir olduğunu ifade eden Özel, "Esas hemfikir olduğumuz; ara seçim gündeminin bir anayasal zorunluluk olduğu. Erken seçim talebi elbette ara seçim talebini ortadan kaldırır. Ancak iktidarın erken seçim yapmak için bir zorunluluğu, daha doğrusu bir anayasal zorunluluğu olmadığı için onlar bir erken seçim kararı alana kadar anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, 2023 yılındaki Karabük mitingi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir aracının kullanılıp kullanılmadığı konusundaki hassasiyetleri gerçekten takdire şayan. Ama konunun diğer detaylarını öğrendiğimde, içeriye yönelik nedir, ne değildir konusunda bir değerlendirme daha yaparım" diye konuştu.

"Numan Kurtulmuş’tan gelecek hafta içi için bir randevu talebimiz var"

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ara seçim talebini görüşmek üzere bir randevu talep edeceğinin hatırlatılması ve ne zaman olacağının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"13 siyasi parti ziyareti gerçekleşmiş durumda. Meclis dışındaki bazı siyasi partilerle gündemi değerlendirmek üzere başka görüşmelerimiz de olacak. Benim kendi takvimimde aslında bugün Numan Kurtulmuş’tan bir randevu talep etmek vardı. Kendisi de buna olumlu baktığını zaten ifade etmişti. Ancak hem dünkü cenazeden bugüne kalan görüşmeler, ayrıca Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’a İzmir’de yapılan tutuklama üzerine tüm il başkanlarımızı Ankara’ya davet etmiştik. Şu an buradalar, grup toplantımızdan sonra da olağanüstü il başkanları toplantımızı yapacağız. Yarın da Barselona’daki toplantı için akşam saatlerinde Türkiye’den ayrılacağız ve dünyadaki tüm siyasi akrabalarımızla Barselona’da bir araya geleceğimiz çok önemli bir toplantı var. O yüzden Numan Kurtulmuş’tan gelecek hafta içi için bir randevu talebimiz var."

"Hiçbir muhalefet partisi, önünde bir seçim imkanı olması durumunda, seçimden kaçmaz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ara seçim talebi hakkında, "Hiçbir muhalefet partisi, önünde bir seçim imkanı olması durumunda, seçimden kaçmaz. Her seçime hazırlıklı bir siyasi hareketiz. Sorunların çözümü ile alakalı palyatif çözümlerden ziyade kökten çözümlere ihtiyaç var. Erken seçim, Türkiye için kaçınılmaz bir süreç. Bütün sorunların çözümü için bütüncül yaklaşım ortaya konulmalı. Bugünkü bütüncül yaklaşımın adı erken seçim olmalı" dedi.