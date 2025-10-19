CHP Genel Başkanı Özel: 'Birileri kızılcık şerbeti içerken kan kusan arkadaşlarımsa, susmayacağım'

CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O günden sonra bu darbeye direneceğiz demiştik. Herkes şunu bilsin ki kurulacak ilk sandıkta CHP Türkiye’nin birinci partisidir. Başörtüsü yasağı krizinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidenler bu arkadaşlardı. Bu davaları kazananlar şu an Mecliste milletvekili, ben bundan memnunum. O dönem AİH’me giderken, şimdi bu durumda ‘Susun kimseye söylemeyin’ diyeceksiniz. Kırılan kol da, kafa da, mücadele de bizimdir. Birileri kızılcık şerbeti içerken kan kusan arkadaşlarımsa, susmayacağım" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin durdurma kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapılmasına karar verilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenleniyor. Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Şahin, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman ve çok sayıda partili katıldı. Programda kongrenin açılış konuşmasını yapan Özgür Çelik, "Bugün burada sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz, bir inancı tazeliyoruz. İnancımızla, dayanışmamızla, birbirimize olan sevgimizle ve mücadelemizle büyüyoruz. İyi ki varsınız, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"Özgür Çelik başkanımı yürekten kutluyorum"

Çelik’in ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "430 bin üyemizin her birinin mahallesinde kurduğumuz sandıklarla kim aday olmak istediyse olabildi. Her türlü kayyım atama girişimine karşı ‘durun bakalım bu iş böyle olmaz’ diyen delegelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz. Dostlarımızdan güç alıyoruz, cesaret alıyoruz. Olmayanlara kaygı veriyoruz. Ben buraya 2 yıl önce Ferdi Zeyrek Başkanımız il başkan adayıyken, bir yola koyulmuşken, her şeyin başladığı yerden, Manisa’dan geliyorum. En sıkıntılı dönemde çok önemli bir görevi başarıyla yürüten, ilçe başkanlığından gelen, il başkanlığı yaparken başına gelmedik kalmayan, binası, kongresi, kendisi davalık olan, benim de kendisinden razı olduğum Özgür Çelik başkanımı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Birileri kızılcık şerbeti içerken kan kusan arkadaşlarımsa, susmayacağım"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı dönemine de değinerek, "Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ekrem başkana yöneltilen suçlamalar ve fazlasıyla suçlanıyor, yargılanıyordu. Bir farkla, onun kapısına polis gelmedi, o bir gün gözaltına alınmadı, yargılaması tutuksuz yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyi göze aldıysa fazlasını göze aldık. Ne bekliyorsa, fazlasını yapacağız. Asla ve asla bu kötülüğe teslim olmayacağız. Bana diyorlar ki, ‘Ceketi çıkar, kolları sıva.’ Benim işim ceketi çıkarıp, kolları sıvamak değil. Benim işim kolları sıvayacak olanı dışarı çıkarmak. ‘Değişim’ diyerek bir yola çıktık. Erdoğan nerede istiyorsa, Siirt’te onun başından ne geçti, CHP neredeydi? Şimdi ne ediyor, ne yaşanıyor konuşalım. 14-28 Mayıs, kazanmamız gereken bir seçimi kaybetmişiz. Kimseyi ötekileştirecek bir şey yapmadık, şimdi de yapmayız. Biz 47 yıl sabrettik, 47 yıl boyunca ikinci parti olmuştuk. CHP gücünü mücadeleden, ahlaktan, haklılıktan, emekten alır. Bu yüzden bir tarafta iktidarı sürdürmek için kavgaya tutuşanlar, bir tarafta yoksulun ekmek mücadelesini verenler var. O yüzden biz kazanacağız. Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’a kayyım atayıp, Beşiktaş Belediye Başkanını aldıklarında 18 Şubat günü ‘Bir darbe mekaniği işliyor’ dediğimde kimse beni anlamamıştı. O günden sonra bu darbeye direneceğiz demiştik. Herkes şunu bilsin ki, kurulacak ilk sandıkta CHP Türkiye’nin birinci partisidir. Başörtüsü yasağı krizinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidenler bu arkadaşlardı. Bu davaları kazananlar şu an Mecliste milletvekili, ben bundan memnunum. O dönem AİH’me giderken, şimdi bu durumda ‘susun kimseye söylemeyin’ diyeceksiniz. Kırılan kol da, kafa da, mücadele de bizimdir. Birileri kızılcık şerbeti içerken kan kusan arkadaşlarımsa, susmayacağım" diye konuştu.