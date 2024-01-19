CHP Genel Başkanı Özel: 'Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere sahip çıkacaklarını belirterek, “Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen emekli buluşmasına katıldı. Burada konuşan Özel, hükümetin 20 yılı aşkın süredir Türkiye’yi derin bir ameliyat, demokrasi ve ekonomik krize sürüklediğini söyleyerek, “Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Anayasa’nın hiçe sayıldığı bir yerde, kanunların hükmünün olmadığı bir yerde, hak aramanın ortadan kalktığı bir yerde ekonominin bu halde olmasına kimse şaşmasın” ifadelerini kullandı.

“Bozdukları parametreleri düzeltmeliyiz ki en düşük maaş genel maaş olmasın”

Ortalama emekli maaşının neredeyse en düşük emekli maaşı kadar olduğunu dile getiren Özel, “Bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Bunun olması için prim güncelleme kat sayıları artırılmalı, aylık bağlama oranları artırılmalı, aylıkların alt sınırları artırılmalı. Yani 2002 yılında gelip, 2006’da 5510 sayılı Kanun’da neyi bozdularsa düzeltmek gerekiyor. Hem oranı, hem alt sınırı, hem de diğer bozdukları parametreleri düzeltmeliyiz ki en düşük maaş genel maaş olmasın” dedi.

“Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok”

Özel, emeklilere sahip çıkacaklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugüne kadar hep ezildiniz, hep unutuldunuz, ihmal edildiniz. Hep bir mesele vardı, sizin sorununuzdan önemliydi. Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok. Bunu kabul etmiyoruz.”