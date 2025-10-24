CHP Genel Başkanı Özel: 'CHP birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı, ne güç kaybetti'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasında alınan ret kararına ilişkin, "CHP güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı, ne güç kaybetti. Artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, partisinin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada ret kararı verilmesine ilişkin soru üzerine, "Arkadaşlar herhalde bu soruyu siz göreviniz gereği onlarca kez sordunuz. Onlarca kez verdiğim cevabın bugün beni mahcup etmemesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu dava sonuç odaklı bir dava değildir, süreç odaklı bir davadır. Sonuç alınması mümkün değildir. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi’ni tartıştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir tartışma varmış görüntüsünü vermektir" dedi.

"CHP güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı, ne güç kaybetti"

Özel, "Davayı açan kişi partiden atılmış biridir zaten, davaya taraf olamaz. Taraf olabilecek kişilere de dilekçeler verdirdiler. Mahkeme esastan kararını verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi. Ben bunu aylardır söylüyorum. CHP, 31 Mart seçimlerinde 47 yıl sonra Türkiye’nin yeniden birinci partisi olmasıyla, belediyelerde yüzde 65’lik bir nüfusun yaşadığı belediyeleri kazanmasıyla birlikte ‘Cumhuriyet Halk Partisi’ni normal siyasi yollarla yenemeyeceğiz, nasıl yenebiliriz? CHP’de bir iç karışıklık çıkaralım’ dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. CHP güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı, ne güç kaybetti. Artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP’yi tartıştırmak istediler, bugüne kadar geldiler" diye konuştu.

Delege, üye, seçmen ve demokratlara teşekkür eden Özel, "Burada Türkiye’nin bütün muhalefet partilerinin liderleri gelip dayanışma gösterdiler. Bu salonda birlikte basın toplantıları yaptık. Nezaket ziyaretleri yaptılar. Ne mutlu ki demokratlar bizim tarafımızda, biz demokrasi tarafındayız. Otokrasinin ve otokratın tarafında olanlar kaybetmiştir. Demokrasinin tarafında olanlar kazanmıştır. Yapılacak ilk seçimde de demokrasi kazanacak, otokrasi kaybedecektir" dedi.

"Kongre kararının ardından borsa yükseldi"

Özel, "Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen casusluk suçlaması, İBB’ye kayyum atanma riskini ortaya çıkarır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çıkarmaz. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var tabii, oradan ne ümit ediyorlarsa. Zaten Ekrem İmamoğlu bir terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanıyor. Bırakın yargılanmayı, daha doğrusu iddianame bekliyor. Soruşturma terörden açıldığı anda, kayyum atama imkanı her zaman var tabii biliyorsunuz. Ve oradan bir kayyum atama niyeti, bu milletin vicdanından öyle bir geri döndü ki ona cesaret edemediler zaten. Yapacaksa her zaman kayyum atayabilir ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca, borsa yüzde 5 yukarı fırladı."