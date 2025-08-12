CHP Genel Başkanı Özel: 'Genel af, Türkiye'nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil, doğru da değil'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Genel af, Türkiye’nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil, doğru da değil. Toplumsal mutabakat olmadan hiçbir yerde olmadan ama bu komisyon birtakım düzenlemeler yapacak, neler yapacak göreceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanları ve üyeleriyle görüştü.

CHP’nin TBMM’de kurulan Milli Demokrasi, Kardeşlik Demokrasi Komisyonu’na girmesine yönelik oluşan endişelere değinen Özel, "Her endişe haklıdır. Endişe duyana hani kötü niyetli spekülasyonları demiyorum. Adam düpedüz bir yalan atıyor ve ortalığı velveleye veriyor. Buna hak vermem. Ama herhangi bir gazimizin, şehit ailemizin endişesi, o endişenin size aktarılması, o endişenin buraya kadar taşınması kadar doğal bir şey yok. Çünkü öyle alelade bir konu konuşmuyoruz. Çocuğunu göremeden şehit olan eşini vermiş, o çocuğu babasız büyütmüş bir annenin, babasını kaybetmiş kişilerin, evladını kaybetmiş annelerin, babaların endişesi ortadan kaldırılmadan, son soruya cevap verilmeden bir süreç yürütülmez. Ben bu mesele ilk ortaya atıldığında şunu söyledim; Biz bu sürece destek veririz, çünkü biraz önce sayın başkan da söyledi. Ya da her üç başkanımın kamuoyuna açık ifadeleri var. Kimse demiyor ki ‘Türkiye’de terör bitmesin.’ ‘Şehitler gelmeye devam etsin, kan aksın, gözyaşı olsun’ diyen yok. Bizim burada Cumhuriyetin kurucu partisi olarak ilk andan itibaren tutumumuz şu; Biz ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil Meclis’te konuşulsun diyoruz. Buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. ‘Biz her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz’ dedik" diye konuştu.

"Genel af, Türkiye’nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil, doğru da değil"

Özel, burada yaptığı konuşmanın ardından dernek üyelerinin sorularını cevapladı. Bir dernek üyesi tarafından sorulan genel af konusuna ilişkin Özel, "Bir darbe girişimi oldu, darbenin balında olanlar var. Milleti tankla ezenler var. Çocuk tecavüzcüleri, kadına karşı şiddet var. Genel af, Türkiye’nin konuştuğu, konuşacağı bir şey değil, doğru da değil çünkü af dediğiniz durum da bir affedilenler var, bir de affedilen kişinin işlediği suçtan zarar gören var. Toplumsal mutabakat olmadan hiçbir yerde olmadan ama bu komisyon birtakım düzenlemeler yapacak, neler yapacak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Komisyon bir partinin komisyonuna dönüştürülmeye çalışılırsa çalışan yanlış yapar"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, bir gazetecinin "AK Parti’nin sürece ilişkin müstakil yasa, özel yasa hazırlığı içinde olduğu ifade ediliyor. Sürece ilişkin bir özel yasa olursa buna görüşünüz ne olur? İçeriği de önemli ama terör örgütü üyeliğinden, propagandadan yargılanan kişilerin tahliye edilmesi söz konusu olabilir mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bize Meclis Başkanı’nın taahhüdü, bu konuda görüştüğümüz herkesin taahhüdü şu: ‘Bu komisyon hiçbir partinin komisyonu değil.’ Bunu anlamayan, anlayamayan bir kişi varsa o da Abdullah Güler. Daha komisyon çalışmaya başlamadan ne dedi? ‘Komisyonun bütün görüşmeleri kapalı olacak’ dedi. Biz de dedik ‘Öyle bir şey yok.’ MİT’in geldiği ve MİT mensuplarının güvenliği gereği, yabancı istihbarat örgütlerine karşı, Türkiye’deki çeşitli örgütlere karşı güvenliği gereği o gün kapalı oldu, bakın bugün açık. Abdullah Güler, sürekli her şeyi AK Parti’nin olarak görür. Bu komisyon AK Parti’nin komisyonu gibi çalışacaksa Abdullah Güler’le birlikte çalışırlar. Bu komisyon milletin ihtiyaç duyduğu bir süreci yöneten bir komisyon olarak çalışacaksa kimse öyle ‘Kafama göre şunu hazırladım, bunu getir dedim’ diye bir şey söylemeyecek. İçeriğine girmeksizin şunu söylüyorum. Bu komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletin komisyonudur. Bu komisyon bir partinin komisyonuna dönüştürülmeye çalışılırsa çalışan yanlış yapar, ya sonunda geçen seferki gibi mahcup olur ya da tek başına o komisyonda oturur" dedi.