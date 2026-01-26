CHP Genel Başkanı Özel: '(İBB'ye bağlı kreş) Kreşteki görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Kreşteki görüntülere göre hiçbir temas yok ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından bir açıklama yapan Özel, "Türkiye, ağır bir uyuşturucu sorunuyla karşı karşıyadır. Bu sorun hem sağlık hem de bir güvenlik sorunudur. Ancak gelinen noktada uyuşturucu çeteleriyle ve bağımlılıkla mücadelenin maalesef etkin sonuçlar vermediği görülmektedir. Türkiye artık uyuşturucu ticaretinde yalnızca bir transfer ülke değildir, aynı zamanda bir hedef ülkedir. Bu nedenle ciddi bir anlayış, politika değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sorun sadece birkaç torbacının yakalanması meselesi olmadığı gibi, bazı ünlü isimleri uyuşturucu testine götürüp getirerek, konuyu magazinleştirerek çözülebilecek bir mesele hiç değildir. Gençlerin hayranlık duyduğu 19 ismi sıraya dizip, teste götürüp, 11’i temiz çıkınca onlara ‘pardon’ demek, insanların itibarıyla oynamak hem mücadeleyi zayıflatan hem de bu kişileri toplum ve hayranları önünde zor duruma sokan, ayrıca bu kişilerin ailelerini, çocuklarını da yaşadıkları sosyal çevre içinde zor durumda bırakan uygulamalardır. Kimseye de bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

"Kreşteki görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Eyüpsultan’daki bir kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına değinen Özel, şunları söyledi:

"Oradaki eğitmenimizin tespit ettiği ve aileye bildirdiği bir konu var. Bakanlar, ‘kreş’ diyorlar, çocuk etkinlik merkezi bunlar. Bu çocuk etkinlik merkezinde bir öğrenci üstü değiştirilirken göğsünde bir morluk, bir yara izine rastlıyor öğretmeni. Derhal anneyi arıyor ve diyor ki annesine ’Burasında bir morluk var, siz bunu gördünüz mü?’. Annenin cevabı, ’Çocuktur bunlar, düşer kalkar, morarır’ oluyor. Tutanak altına alıyorlar hem morluğu gördüklerini hem anneye bildirdiklerini ve annenin yanıtını. Daha sonra bundan baba haberdar oluyor ve bir anda baba, spor eğitimi veren diğer eğitmeni suçluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen bu konuda bir soruşturma başlatıyor ve görüntüler inceleniyor. Şimdi bu konudaki bir kargaşaya son verelim; kreşte tam 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok. Gitsinler, 35 kameranın görüntülerini saklama mecburiyeti 15 gün, İBB 3 ay saklıyor. Gitsinler 35 kamerayı incelesinler ve ’şurası kör noktadır’ desinler. Öyle bir nokta yok ve kurallar gereğince spor yaptıran öğretmenin öğrenciye temas etmesi yasak. Görüntülere göre de hiçbir temas yok ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok."

"Varsa bir istismar yapan, onun canına okuyalım"

Kendisinin ’Kabinede bir tane kadın bakan var. Erkeklerle yapılacak muhalefet yeter, kadın bakana özenli davranın’ dediğini hatırlatan Özel, "Bunu bu bakana özel değil, bütün kadın bakanlık yapan bakanlar bunu bilir; bütçelerinde titizlendiğimiz, doğru bir dil tercih ettiğimiz, polemikten uzak durduğumuzu. Çünkü yaptıkları görev ailedir, kadındır, çocuğun yüksek yararıdır dediğimiz, en özenli davrandığımız bakan, en özensiz dille çıkmış ortalıkta kendini yakıyor ’Kreşte istismar, kreşte istismar’ diye. Varsa bir istismar yapan, onun canına okuyalım. 780 kreşimiz var, git bakalım veli memnuniyetine bak. O kreşte suçladığın öğretmenlere bir bak; bir tanesi şehit eşi. Bir tanesi birkaç ay sonra bebeği olacak bir anne. Bir tanesi bir başka programdan yerleştirilmiş bir öğretmen. Ve diyorlar ki ’Efendim troller yazıyor.’ Güya 3 yaşındaki çocukla alay etmişler. Kamera kayıtları hepsini yalanladı. Biz yargıyı takip edeceğiz. Er ya da geç bu savcı gitmeyecek mi, 35 kamerayı almayacak mı? Kör nokta var mı yok mu diye bakmayacak mı? Doğru mu yanlış mı, bir yanlış varsa o yara orada mı, başka yerde mi oldu? Ne oluyor bu ortaya çıkmayacak mı? Çıkınca Mahinur Hanım nasıl gözümüzün içine bakacaksınız" şeklinde konuştu.

"Genç Kiracı Yasası’ çıkaracağız"

Dar gelirli gençler için ‘Kira Destek Fonu’ kuracaklarını söyleyen Özel, "25 yaş altı gençleri koruyan özel bir ‘Genç Kiracı Yasası’ çıkaracağız. Bölgesel ihtiyaçlara göre planlanmış, insani şartlara sahip yurtlar yapacağız. Cumhuriyet yurtlarını bir yıl içinde bitireceğiz. Eğitim kredilerini ihtiyaca göre yükselteceğiz. Geri ödemesiz bursların kapsamını genişleteceğiz. Yerel seçim gecesi şöyle seslenmiştim: Bavullarını toplayan gençler bir seçim daha beklemeye karar verdiler. İşte o seçim yaklaşıyor. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. ’Bu ülkeden bir şey olmaz’ diyenlere de sakın kulak asmayın. Değişim istiyorsanız hep beraber mücadele edeceğiz. Sizden sadece oy vermenizi istemiyoruz, daha fazlasını istiyoruz. Biz gençlerin hayatta kalmak için değil, kendi ülkelerinde hayal kurmak için ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yaşadığı bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Vizesiz Avrupa’yı, yasaksız Türkiye’yi gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz" açıklamasında bulundu.

"İlk gireceğimiz genel seçimlerde de başaracağız"

İlk seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi olduklarını vurgulayan Özel, "Şimdi birileri seçimden korkup kaçabilir ama biz tarihte ilk kez yüzde 60’ı aşan erken seçim talebi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bizim safımız milletle birdir. Millet de bizimle beraberdir. İlk girdiğimiz seçimlerde başardık, ilk gireceğimiz genel seçimlerde de başaracağız. Ekrem İmamoğlu bugün hapiste olabilir ama mutlaka çıkacak, o seçime girecek ve bu milletin cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.