CHP Genel Başkanı Özel: 'İmamoğlu ile dayanışmamızı göstermek için Saraçhane'de toplandık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla İBB binası önünde açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından partililer iki gündür Fatih Saraçhane’deki İBB binasının önünde toplanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul’a gelen CHP’li büyükşehir belediye başkanları İBB binası önünde toplanan kalabalığa katıldı. CHP Genel Başkanı Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı.

Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, toplanan kabalık havadan dronla görüntülendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmasında, "Burada Ekrem İmamoğlu’nun yoldaşları, yol arkadaşları var, burada iyi insanlar, tertemiz insanlar var. Pırlanta gibi gençler var. Türkiye’nin umudu var. Böyle devam ederse barış içinde, kardeşlik içinde, demokratik bir zeminde, tepkimizi, protestomuzu, beklentimizi, dayanışma duygularımızı ifade edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nden kimse salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" ifadelerini kullandı.