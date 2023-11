CHP Genel Başkanı Özel: '(Meral Akşener ile) Ne zaman takdir ederlerse görüşmeye her zaman hazırız'

TAKİP ET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yerel seçimler öncesi görüşüp görüşmeyecekleri konusunda, "Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Kasım’da İstanbul’dan “Gelirde Adalet Vergide Adalet” adıyla yürüyüş başlatan ve 5 günlük yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerine destek verdi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve işçilerle kol kola Ulus Meydanı’na yürüyen Özel, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP lideri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşme, Ogün Samast’ın tahliyesi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

“Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız”

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yerel seçimler öncesi görüşüp görüşmeyecekleri sorusu üzerine, “Sayın Akşener ile geçmişe dayanan iyi bir diyalog ve hukukumuz var. Ben kurultayı kazandıktan sonra ilk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Ardından telefon görüşmesi yaptık, o da samimi bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde ben arzu ederim, sayın genel başkan da arzu eder gerekli görürse bir araya geliriz. Ben Sayın Akşener ile Özgür Özel’in yapacağı müzakereden İYİ Parti’nin, CHP’nin, muhalefetin ve tüm Türkiye’nin kazançlı çıkacağını düşünürüm. Bundan sonra böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Biz ne birbirimize kaybettirmeye, ne Türkiye’ye kaybettirmeye değil birbirimize de, Türkiye’ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Biz bu konularda son derece pozitifiz. Sayın genel başkanın da bu konularda pozitif olduğunu geçmiş dönemlerde hep gördük. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız” yanıtını verdi.

"Yerel seçimlere girmekte olan tüm siyasi partilerle görüşmek isteriz"

Özel, yerel seçim öncesi Millet İttifakı’nın bileşenleriyle yeniden bir ittifak kurma ve CHP’nin yol haritasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yerel seçimlere girmekte olan tüm siyasi partilerle görüşmek isteriz. Yerelde CHP örgütlerinin ve muhataplarımızın teşkilatlarının gerekli gördüğü ve olgunlaştırabileceği her türlü ittifaka da olumlu bakarız. Bir topyekun bir büyük ittifak, her beraber bir ittifak yerine yerel gerçekliklere uygun, partilerin bazen iki, bazen birkaç parti olarak bir araya geldikleri ittifaklar daha rasyonel olabilir. CHP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Tarih boyunca gösterdiğimiz en fazla adayla yola çıkacağız. Mümkün olan her ilçede aday göstermek istiyoruz. Bir yerde ittifak yaparsak ve o ittifakın gereği aday

göstermiyorsak olabilir.”

“Anayasa Mahkemesi kararının Yargıtay tarafından tanınmaması, Anayasa’nın bir sayfasının yırtılmasıdır”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkındaki görüş farklılığı üzerine yaptıkları görüşme hakkında da konuşan Özel, “Numan kurtulmuş ile yaptığım görüşmede Can Atalay kararını okutmasında acele etmeyeceği hissiyatına kapıldığımı söylemiştim. Meclis Başkanı’ndan esas beklenen mesele, başta Can Atalay garabetini ortadan kaldıracak Gezi hükümlüleri ile ilgili bu facia kararı kaldıracak doğru demokratik adımları atmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararının Yargıtay tarafından tanınmaması, Anayasa’nın bir sayfasının yırtılmasıdır. Bugün Anayasa Mahkemesi sayfasını yok sayarsan bu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de tehdit eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasinin arkasında duracağına maalesef darbenin başına geçmiştir. Tepkiler sonrasında atılacak adım bütçe sonrasına bırakıldı. Ben herkesi bu darbe girişimine karşı durmaya davet ediyorum. Numan Bey hukukun gereğini yapacak mı göreceğiz” ifadelerini kullandı.