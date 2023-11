CHP Genel Başkanı Özel: 'Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim adaylarına ilişkin olarak, “Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime ve partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması” programına katıldı.

“1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan dünyanın 46 yıl önce ortaya koyduğu kabule sahip çıkın”

Programdaki konuşmasında Avrupa’ya Filistin’e destek çağrısında bulunan Özel, “1992-95 yılları arası Bosna’nın sesini duymayanlara, Türkiye’nin sesini duymayanlara bir kez daha sesleniyoruz. Sonradan bunu bir insanlık suçu ilan etmek, soykırım kabul etmek, gidip oralarda nutuklar atmak değil katliama engel olmak için bütün dünyanın harekete geçmesi, BM’nin çok daha net pozisyon alması ve bu mezalime dur denmesi gerekiyor. Ben CHP genel başkanı olarak 120 siyasi akrabamıza bir metin kaleme alarak mektup yolladım. Onlara Bosna’dan seslendiğimiz söylemi tekrarlayarak Filistin’in sesini duymaya davet ettik. Onlara diyoruz ki ülkenizde bu meseleyi anlatın, uluslararası kuruluşlarda bu meseleyi anlatalım. Sosyal demokratlara, solculara savaşa kana susmak değil engel olmak yakışır diyorum. CHP olarak başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında, 46 yıl öncesinde bütün dünyanın ortaya koyduğu, bizim sahiplendiğimiz bu kabule sahip çıkmaya ve Filistin’de akan kanı durdurmaya, İsrail’in ortaya koyduğu sivillere karşı şiddete dur demeye davet ediyoruz. CHP olarak bir kez daha Filistin halkı ile dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalı”

Emekli ikramiyesi konusunda yapılan düzenlemeye değinen Özel, “Enflasyon emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Bizim bütün mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL gibi komik bir noktada. Bunun en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor. Seçim döneminde en düşüm emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler, seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler. Ancak Kasım ayında ödemeleri yapılan 1 kereye mahsus 5 bin TL gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Oysa bir emekli niye çalışır diye düşünmediler. İtiraz ettik ses yükselttik. Nihayet bu yanlıştan dönüldü. Dönülen iş 5 bin TL’yi bütün emeklilere vermek. Oysa bunun derhal maaşlara yansıtılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretin de insanca yaşanacak sınırlarda olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Enflasyon hedefinde samimiyseniz vergi ve harçları düşürün”

Vergi ve harçlardaki artışa dikkat çeken Özel, “Burada Cumhurbaşkanının bir yetkisi var. Bunu yüzde 50 oranında arttırmaya veya azaltmaya yetkili kendisi. 2024 enflasyon hedefi yüzde 36. Yani bu koyduğunuz enflasyon hedefine inanıyorsanız ve herkesin enflasyon hedefi doğrultusunda doğru fiyatlamalar yapmasını istiyorsanız önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz. Bu harçların yüzde 58.5 değil, yetkiniz oranında yüzde 30 sınırlarına çekilerek bundan sonraki süreçte vatandaşın ödeyeceği harcın bu sınırın altında olması gerekiyor. Bunu dikkatle takip ediyoruz. Vatandaşa sesleniyoruz. 2024 yılında enflasyon yüzde 36 olacak diyenler samimiyse sizin ödeyeceğiniz harcı ve vergiyi yüzde 50 oranında azaltmak durumundadır” açıklamalarında bulundu.

“Türkiye’nin sivil bir anayasa sorunu vardır”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Özel, “Türkiye’nin sivil bir anayasa sorunu vardır. Türkiye’nin yoksulu gören, kadını gören, dezavantajlıyı gören, çevreyi gören ve bütün bunlar için tüm toplumun desteğini alacak, halk oyuna sunulduğunda yüzde 95 üstü destekle yürürlüğe girecek bir anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye’nin bir anayasa yapma iradesi sorunu da vardır. Anayasalar aşkın zamanlı metinler olabilmesi için her gelene göre değil, her gelene uygun metinler olabilmesi için her doğan için yapılması gerekir. Erdoğan için yapılan anayasanın birkaç yıl içinde nasıl Erdoğan için de yetersiz kaldığı ortadadır. Birinin üzerine dikilen kıyafetin herkese uymadığı gibi bir süre sonra kendisine de uymadığı görülmüştür. Bütün toplumu kapsayan, kucaklayan, temel hak ve özgürlükleri genişleten, Türkiye’yi bir hukuk devleti, kadını, engelliyi koruyan, evrensel ölçülerde özgürlükçü bir anayasa için bir her zaman var olduk. Erdoğan’ın yeni yetki taleplerini, Türkiye’yi anayasasızlaştıran, onun uymadığı anayasaya bir kere daha uyum yapmaya çalışan, cumhur ittifakının mutfağında hazırlanmış milletin burnuna dayatılan bir çabanın içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız” diye konuştu.

“Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok”

Yerel seçimden beklentilerini anlatan Özel, “Bu süreci barış içinde, dostluk içinde, sadece yerel seçim başarısına hedeflenerek doğru adayların belirlenmesi ve sürecin kırgını küskünü olmadan, geride kimseyi bırakmadan, 2019‘daki başarıyı tekrar eden değil aşan bir noktada hep birlikte başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Bunun için ben genel başkan olarak söylüyorum önceki genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime ve partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.