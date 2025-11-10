- Haberler
CHP Genel Başkanı Özel, 27. Dönem Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesinin cenazesine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın annesi Ayşe Aydoğan’ın cenazesine katıldı.
CHP Lideri Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın annesi Ayşe Aydoğan’ın cenaze törenine katıldı. Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camii’nde kılınan namazın ardından Aydoğan’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Özel, aile yakınlarına taziyelerini iletti.
Cenazeye Özel’in yanı sıra milletvekilleri de katıldı.