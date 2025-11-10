CHP Genel Başkanı Özel, 27. Dönem Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesinin cenazesine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, 27. Dönem Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesinin cenazesine katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın annesi Ayşe Aydoğan’ın cenazesine katıldı.

CHP Lideri Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın annesi Ayşe Aydoğan’ın cenaze törenine katıldı. Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camii’nde kılınan namazın ardından Aydoğan’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Özel, aile yakınlarına taziyelerini iletti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Cenazeye Özel’in yanı sıra milletvekilleri de katıldı.