CHP Genel Başkanı Özel adliye önünde açıklamalarda bulundu

Casusluk suçlamasıyla ifade veren Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul Adliyesi’ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "’Hırsız’ dediler olmadı, ‘yolsuz’ dediler olmadı, ‘teröre destek’ dediler olmadı, şimdi son çare ‘casus’ demeye kalktılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk suçlamasıyla İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan’a geldi. Adliye önünde bulunan otobüsü üzerine çıkarak destek vermeye gelen kalabalığa seslenen Özel, "Bizim burada olmamız Ekrem başkana atılan yeni bir iftira yüzünden. Bu iftiraya şundan gerek duyuyorlar. ‘Hırsız’ dediler olmadı, ‘yolsuz’ dediler olmadı, ‘teröre destek’ dediler olmadı şimdi son çare ‘casus’ demeye kalktılar. Yazıklar olsun. Ama Ekrem başkanı kendi davasına kendini savunmaya götürmeyenler bir pazar günü onu Çağlayan adliyesine getirip sorular soracaklarmış. Bugün Ekrem başkana yeni sorular sormak, soru değil başsavcılığın kendi itirafıdır. ‘Diplomaya saldırdım, geri tepti, yolsuzluk dedim geri tepti, terör dedim geri tepti, çaresizim’ diyor başsavcı" ifadelerini kullandı.

"Mahkeme kuvvetli ihtimal yargılamaları tutuksuz yapacak"

Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianamenin henüz yazılmamış olmasına tepki gösteren Özel, "Ekrem başkanı ve arkadaşlarını yakında mahkeme karşısına çıkarmak zorundalar. Sayın Bahçeli söylüyor iddianame lazım. Aklı başında AK Parti eski yöneticileri söylüyor iddianame lazım. Ama iddianameye somut kanıt lazım. Geçtiğimiz gün 500 sayfalık bir iddianame saatler içinde çöp oldu. Önümüzdeki günlerde biz o iddianameyi bekliyoruz ki bugüne kadar atılan bütün iftiraların nasıl çöktüğünü, nasıl yalanların kanıtlanamadığını gösterelim. O iddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler. Şu 7’inci kattaki odalarda toplantıda konuşulan şu. ‘Bunun hepsi bir iddianame olmaz, birbirine bağlayamayız, ayrı ayrı dava açalım’. ’Hepsini birleştirelim dersek hepsi birden asla ilişkilendirilemez’. Ama başsavcı diyor ki ’olur mu adama ahtapot dedirttik, kolları var dedirttik, başları Ekrem dedirttik. Yazacaksınız iddianameyi’. O iddianame bu zorlamalarla dünya kadar iftira ile yazılıp verildiğinde mahkeme bakacak ve kuvvetli ihtimal yargılamaları tutuksuz yapacak" diye konuştu.

"Boşa koyuyorlar dolmuyor, doluya koyuyorlar almıyor"

Ekrem İmamoğlu’nun seçime kadar içeride tutulmaya çalışıldığını iddia eden Özel, "İddianame olmuyor. Boşa koyuyorlar dolmuyor, doluya koyuyorlar almıyor. Dediler ki biz bunu verirsek hakim tutuksuz yargılama derler. Suç bakıyorsun ispat yok, Ekrem başkanın hiçbiri ile alakası yok. Mahkeme salıverir diye korkup yeni suç icat etmeye kalktılar. Tutup casusluk suçu diye bir şey icat ettiler. Bu FETÖ de böyle yapardı. Ben İzmir askeri casusluğu biliyorum. O günlerde kahraman askerlerin kişisel namuslarına fuhuş, mesleki namuslarına casus lekesi sürüyorlardı. Ben mecliste o gün çıktım bu askerlerin namusuna kefilim dedim. Yıllar geçti kumpas olduğu ortaya çıktı. Burada yapılan tamamen zamana yönelik olan, mevcut davanın çöktüğünü itiraf eden bir süreçtir" dedi.

’İstanbul Senin’ uygulamasıyla toplanan verilerin yabancı devletlerin eline geçtiği iddiası ile ilgili konuşan Özel, "Gidin Ankara Ağır Ceza Mahkemelerindeki dosyalara bakın. Bir önceki MİT Başkanı Hakan Fidan bütün bilgileri çaldırmış. Aynı dönemde gelir idaresinde gelir ve vergi bilgilerimiz, SGK’daki sağlık bilgilerimiz, İçişleri Bakanlığı’ndan nüfus bilgilerimiz, bütün bilgilerimiz çalınmış. Türkiye’nin bütün verisi çalınmış. Onu çaldıran Hakan Fidan ilk başta susmuş, sonra yerine İbrahim Kalın gelince ağır cezaya suç duyurusunda bulunmuş. Dava açılmış ve sürüyor. Hakan Fidan’a ’niye çaldırdın’ diyen yok. Bakanlara ’niye çaldırdın’ diyen yok. Burada İstanbul Senin uygulamasından İstanbullunun vapura bindim verisinden casusluk çıkaracak adamın alnını karışlarım. Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız. Bir veri kaç kere casusluk suçuna alet olacak" açıklamalarında bulundu.