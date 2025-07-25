CHP Genel Başkanı Özel, Ankara'da semt pazarı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da bir semt pazarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara'da semt pazarı ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da bir semt pazarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Semt Pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Özel, çözüm önerilerini anlattı.

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