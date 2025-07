CHP Genel Başkanı Özel, Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda CHP’li belediye başkanları ile bir araya geldi.

CHP’li belediye başkanları, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında genel merkez binasında düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, belediye başkanları CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı. İzmir Çiğli Belediyesi’nden gerekçesiz şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden bir grup ise, 147 işçiyi temsilen CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Belediye başkanlarının çıkmasının ardından slogan atan grup, basın açıklaması da gerçekleştirdi.

"İşimizi geri alana kadar devam edeceğiz"

Grup adına açıklama yapan Hale Ören Özdinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 10 Haziran 2024 tarihinde başkanlık seçimlerinden iki ay sonra 147 işçi olarak işten çıkartılan kadınlarız. O zamandan bugüne kadar hep Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne seslendik, genel başkana seslendik. ’Sesimizi duyun, biz kadınız, ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Emeğimiz yok sayıldı. Kadınlara partinin davranışlarını biliyoruz. Lütfen bize de sesinizi çıkartın. Bizi sizsiz mahkum bırakmayın, işsizliğe mahkum bırakmayın’ diye çok seslendik. Geçen sene de burada yaklaşık 21 gün eylem yaptık. O süre zarfında da Özgür Özel’le de görüşme fırsatını yakalamıştık. Kendisi bize belediye başkanımız ile görüşeceğini, bizi belediyelere en azından Çiğli olmasa da diğer belediyelere yerleştireceğini söylemişti. Biz de tamam deyip sustuk, beklemeye devam ettik. 15 Ağustos’ta da belediye başkanımız Çiğli’de direnen arkadaşlarımızla bir araya gelerek dediler ki, ’Eylemi bitirin. Ocak ayında sizi işinize geri alacağız.’ Biz de tamam dedik. ’Başkanımızdır, söz vermiştir. Biz de bunu kabul ediyoruz’ dedik. Eylemi bitirdik 15 Ağustos’ta. Ocak ayı geldiğinde biz tekrar belediye başkanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda belediye başkanımız yeni kent lokantası açacağını, oralarda bizi değerlendireceğini söyledi. Ama biz de dedik yani biz çok kişiyiz. Ne kadar hepimizi birden değerlendirecek misiniz? Ya da işte aramızda üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, mühendis olan var. Öğretmen olan var. Onları da mı orada garsonluk yaparak değerlendireceksiniz dedik. O da yani ’Şu an için istihdam oluşturamadığımız için sekiz kişi, on kişiyi kent lokantalarını açtıkça sizi yerleştireceğim’ dedi. Biz de tamam dedik ama tabii bunu kabul etmedik. Bunun neticesinde dışarıdan 20 kişi, 30 kişi peyderpey alınanlar oldu. O zaman biz de dedik ki birleşelim, 16 kadın birleştik. 1 Mayıs’ta İzmir Çiğli Belediyesi’nden Ankara genel merkezine kadar 10 gün boyunca 700 kilometre yol yürüdük biz. Bunun sonunda hala buradayız. Hala görüşme talebimiz var. Hala işimizi geri almak istiyoruz. Hala kadınız, haklıyız diyoruz. Hala bir cevap alamadık. 10 Mayıs’tan beri de buradayız. İşimizi geri alana kadar devam edeceğiz. Her gün buradayız. Her gün bu taştayız. Her gün bu pankartımızı açarak beklemeye devam edeceğiz."