CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti-Erdoğan görüşmesi yorumu

Silivri Marmara Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme ile ilgili, "Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz. Çünkü Kürtler sorunum var diyorsa vardır. Çözmek hepimizin işidir. Buna yoktur diyerek görmezden gelinmez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Saat 10.00’da başlayan görüşme 12.30’da sona erdi. CHP Lideri Özel, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanımızı ve çok sayıda arkadaşımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de Ekrem başkanımızla birlikte, Resul Ekrem Şahan, Mehmet Ali Çalışkan arkadaşlarımız ile görüşme imkanı buldum. Buradan hızla Ankara’ya gideceğim orada ödül töreni var. Ödül vereceğim kişi Timur Soykan’dır. Timur Soykan ‘Skandal Düğün’ haberiyle ödül aldı. Yani düğününe davet ettiği kişilerin takılardan zenginleşen kişiyle ilgili haberden ödül aldı. Ama o Timur Soykan bugün saat 11.00’da randevulaşıp gideceği bir ifade vereceği soruşturma için bu sabahın köründe evinden onlarca polisle birlikte alındı. Murat Ağırel ile birlikte alındılar. Ben değerli eşleriyle görüştüm dayanışma duygularımızı ilettim. Süreci en yakından hukukçu arkadaşlarımız takip ediyor bunu da ifade etmek isterim" dedi.

"Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz"

Özel konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyetinin görüşmesine atıfta bulunarak, "Bugün kamuoyunun büyük önem atfettiği bir görüşme yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir. Çok bellidir, çok tutarlıdır. Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselesinin var olduğuna inanıyoruz. Çünkü Kürtler sorunum var diyorsa vardır. Çözmek hepimizin işidir. Buna yoktur diyerek görmezden gelinmez. ‘Terörsüz Türkiye’ diyorlar. Biz terörü de kınıyoruz, terörsüz Türkiye’yi de destekliyoruz. Terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkündür. Bunlar için doğru zemin meclistir. Bu sorunun çözümü için meclis zemininde şeffaf kimseyi dışlamayan başta şehit aileleri ve gazilerimizin duygularını yok saymayan, onların da fikirlerini alan tüm mağdurları kapsayan bir süreç için mecliste olmayı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.