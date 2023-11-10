CHP Genel Başkanı Özel'den DEVA lideri Babacan'a ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.