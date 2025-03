CHP Genel Başkanı Özel'den Marmara Cezaevi'ne bayram ziyareti

TAKİP ET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Ramazan Bayramı’nın 1’nci gününde Marmara Cezaevi’nde ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dahil 30 kişiyi ziyarete geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dahil 30 kişiyi Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ziyarete geldi. CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretleri öncesinde basın mensuplarıyla bayramlaşıp açıklama yaptı.

Özel yaptığı açıklamada, ziyaretinde öğrencilerle de görüşeceğini ifade ederek, "Öğrenci ziyaretleri ardından Ekrem başkanımızla belediye başkanlarımız ile ve içeride ‘Gezi Davası’ndan yatan arkadaşlarımızla son dönemde tutuklanan bürokrat arkadaşlarımızla bayramlaşacağım. Yaklaşık 30 kişiye yakın bir bayramlaşma listem var. Buradan en önemli olay şu biz CHP olarak Ankara’da bayramlaşmaktan çekildik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişin kırgınlıklarını küskünlüklerini bir kenara bırakıp 1’nci parti olmanın verdiği sorumlulukla Erdoğan başta olmak üzere tüm liderlerle bayramlaşıyorduk. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerle bayramlaşan tek partiydi. Ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Bir tarafta bayramlaşma bir tarafta bu yaşananlar. Bu kadar genç ailesinin yanında yokken evlerinde bayram sofralarında tabakları boş iken annelerinin boğazlarından çay geçmedi. O yüzden bu bayram biz bütün bayramlaşmalardan çekildik" dedi.

"Gençlere yapılan kötü sözleri hakaretleri ben unutmam"

Gösterilere katılarak polis tarafından tutuklananlarla ilgili de konuşan Özel, "Buradan bütün kamu görevlilerine, emniyet müdürlerine, onların altında görev yapan ve emir verenlere hatırlatıyorum. Ters kelepçe kötü muameledir. Kime ters kelepçe yapıyorsunuz. Senin de evladın var 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe yapıp onu tutmak olur mu? Doktor muayenesine giderken ters kelepçe yapıyorsunuz utanç verici bunlar. Siciline kazınıyor bunlar. Günü gelecek diyeceğiz ki benim İçişleri Bakanım diyecek ki, ‘Arkadaşlar 19 Mart sürecinden sonra Silivri göz altılarında doktora muayeneye götüren ekibe ters kelepçe emrini veren arkadaşı çıkarın kimmiş o’ bilmiyor muyuz devlette kayıt biter mi? Yemin ederim bu gençlere ters kelepçenin kötü muamelenin gençleri saatlerce aç bırakmanın içeride teker teker o gençlere yapılan kötü sözleri hakaretleri ben unutmam. Aldığı emri uygulayan kimseye bir şey demiyorum. Ama 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takanı ona cinsiyetçi küfür edeni iteni kakanı, 40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni devlette hiçbir şey kaybolmaz o izi bulurum o hesabı sorarım" diye konuştu.

"Mahir Bey’in sağlık durumu stabil"

Özel, konuşmasının devamında tutuklu bulunduğu sürede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile ilgili de konuşarak, "Mahir Bey’i çok yakından hem hukuk yönünden hem sağlık yönünde an be an takip ediyoruz. Yoğun bakımda durumu iyi stabil. Ailesinin korkacak bir şeyi yok. Ama cezaevine gelebilecek bir durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları çalışmaları yapıyoruz. Zaten doğru olan burada olan bütün arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalıdır. Mahir Bey’in sağlık durumu düşünüldüğünde stabildir ancak buraya getirilmesi yeni bir sağlık sorununa sebebiyet verebilir" dedi.