CHP Genel Başkanı Özel'e ilk gününde protesto: 'Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

CHP Genel Başkanı Özel'e ilk gününde protesto: 'Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi. Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını “Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.