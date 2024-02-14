CHP Genel Başkanı Özel, Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

CHP’nin Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

“Etimesgut’un gelecek otuz yılını planladık”

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Beşikçioğlu, yaptığı konuşmada, “Tüm Etimesgut’u kucaklayıp çıkacağız. Hedefimiz net. Sosyal belediyecilik ve marka bir Etimesgut. Biz bu gerçekle hareket ederek çalışmalarımıza şimdiden başladık. Göreve geldiğimizde hizmetlerimizi en güzeliyle ve layığıyla yaparken Etimesgut’un gelecek otuz yılını planladık” diye konuştu.

“Etimesgut, Türkiye’nin marka ilçesi olacak”

Önceliklerinin sürdürülebilir bir Etimesgut’u inşa etmek olduğunu belirten Beşikçioğlu, “Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl. Etimesgut’u kalkındırma eylem planı ile ülkemize değer katan Türkiye’nin marka ilçesi olacak” dedi.

“Ülkemizin tüm sorunlarını ortaklaşarak çözeceğiz”

Tek hedeflerinin Etimesgut halkının mutluluğu olduğunu dile getiren Beşikçioğlu, “Zaman halkımızın derdine derman olan hizmetleri büyüterek her alanda başarılı olmak için var güç çalışacağız. Halkımıza hesap vermeyi onurlu bir görev sayarak hizmet etmek önceliğimiz olacak. Ülkemizin tüm sorunlarını önce halkımız emekçiler, işverenler, kamu kurumları, meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum Temsilcileriyle, ortaklaşarak çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İsraf edecek paramız yok”

ABB Başkanı Yavaş ise yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Parklara, kavşaklara ne hizmet yapıyorsak kaç paraya mal olduğunu açık açık duyuruyoruz. İsraf edecek paramız yok. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Halkın temiz alın terinden gelen paralar bunlar. Dolayısıyla Nerede ihtiyaç var oraya harcıyoruz.”

“Ne ihtiyaç varsa paraları oraya harcadık”

İstasyon Caddesine yapılan kavşakları hatırlatan Yavaş, “Burayı çözeceğiz dediler çözmek bize nasip oldu. Önceliğimiz Sincan ve Etimesgut’un bu çilesini bitirmek oldu. 135 milyon liraya istasyon caddesine alternatifini yaptık ama 250 ve 300 milyon lira da yine buranın altyapısına harcadık. Görünmezler diye yapılmayan ve buralarda sel baskınları ortaya çıkıyordu. Onları ortadan kaldırdık. Nereye, ne ihtiyaç varsa, paraları oraya harcadık” ifadelerine yer verdi.

“CHP’nin yönettiği kentlere hizmet geliyor”

CHP Genel Başkanı Özel ise şöyle konuştu:

“Etimesgut çok farklı bir ilçe. Etimesgut gelişen, çoğalan, kabına sığmayan ama birileri tarafından kıymeti bilinmeyen bir ilçe. Çok dikkatimi çekti. Beni Ata kavşağına getirdiler. Dediler ki ‘Burası Türkiye’nin CHP belediyeciliği açısından en önemli noktası’. Sincan orada, öbür tarafında Yenimahalle. Bir tarafında Etimesgut. Aynı kavşak Yenimahalle tarafa gidince evler 10 milyon lira. Etimesgut tarafına ilerleyince 6 milyon lira. Sincan tarafa gidince evler 3 milyon lira. Çünkü bir tarafı Cumhuriyet Halk Partili belediye yönetiyor. Bir tarafı yıllardır AK Parti’nin kötü belediyeciliği perişan etmiş. Bir tarafta da ikisinin arasında kalmış bir Etimesgut var. CHP’nin yönettiği kentlere hizmet geliyor. Yatırım geliyor. Kent güzelleşiyor ve sosyal demokrat belediye o kentin gücüne güç, değerine değer katıyor. Bunu yapmaya geliyoruz Etimesgut’a.”

Öte yandan Özel, ABB Başkanı Yavaş’ın yarın akşam reklam filminin yayınlanacağını duyurdu.