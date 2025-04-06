CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin kurultayında yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan iddialarına tepki gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin kurultay toplantısında yaptığı konuşma sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan iddialarda bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu iddiaların doğru olmadığı vurgulanarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) hazırladığı raporların bakanlık tarafından önceden bilinmediği aktarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK’ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.