CHP Genel Başkanı Özel, Sebat Apartmanı önüne Hrant Dink için karanfil bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından Hrant Dink’in öldürüldüğü Sebat Apartmanı önüne karanfil bıraktı.

Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi. Tahliye sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Dink ailesinin yakınları ile vatandaşlar Hrant Dink’in öldürüldüğü noktaya karanfil bıraktı.

Hrant Dink’in vurulduğu yere karanfil bırakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Önümüzdeki günlerde tam 17 yıl olacak. 17 yıl önce tam burada bir güvercini vurdular. Geçtiğimiz hafta da birileri bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten hiç yargılanmadılar. O talimatı verenler özellikle bir çocuk yaşta katil seçenler daha sonra onun sırtını sıvazlayanlar geçtiğimiz günlerde hepimize şunu söylediler. Biz gerektiğinde katilimize de sahip çıkmayı biliriz. Ayağınızı denk alın dediler. Bu en başta Dink ailesine Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır. İncindiler, üzüldüler ve bir kez daha kahroldular. Hepimiz incindik, hepimiz kahrolduk ve hepinize şunu hissettiriyorlar. Bu ülkenin derin, karanlık güçleri iş başındadır. Hiç mi vicdanları yoktur? Bundan sonra da acımaları yoktur. Ayağınızı denk alın diyorlar. Bu organize kötülüğe karşı bu kötülerin koalisyonuna karşı bütün iyileri iyilikle direnmeye birbirlerine sahip çıkmaya, omuz vermeye, nerede bir adaletsizlik, nerede bir haksızlık, nerede bir ezilen varsa hep beraber dayanışmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

İyi insanlar çağrıldığınızda koşun gelin, sokaklara gelin, meydana gelin diyerek insanları sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Biz iyi insanların Dink ailesinin, Hrant Dink’in arkadaşlarının, Ermeni Cemaatinin, Cumartesi annelerinin, 8 Martlarda İstiklal’e çıkarılmayan kadınların, 1 Mayıslarda Taksim’e çıkarılmayan işçilerin, alın teri emeği sömürülenlerin, ezilenlerin, işkenceden geçirenlerin, öldürülen Kadınların hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız. Cesur olacağız, çağrıldığımızda koşup geleceğiz. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar çağrıldığınızda koşun gelin. Sokaklara gelin, meydanlara gelin, yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin. İyi insanlar birbirinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink 17 yıldır, 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor. Rakel Dink 17 yıldır gözünüzün içine bakıyor. Ama kötüler gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar, saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler. Kötülüğü hep beraber yeneceğiz. Söz veriyorum” dedi.