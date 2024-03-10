CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Kim ki dara düşmüştür babaevinin kapıları ardına kadar açıktır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye başkan adaylarını tanıtırken, CHP’nin “babaevi” olduğunu dile getirerek, “Herkes babaevine doğar sonra herkes ileride kimi bizim gibi, sizin gibi babaevinde kalır, kimi başka yere gider. Kimi ırakta oturur kimi yakında oturur" dedi.

Keşan ilçesinde gerçekleştirilen “Halk Buluşması”nda, vatandaşlara seslenen Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi babaevidir. Herkes babaevine doğar sonra herkes ileride kimi bizim gibi, sizin gibi babaevinde kalır, kimi başka yere gider. Kimi ırakta oturur kimi yakında oturur. Kimi büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki ‘bir gün başım sıkışırsa dara düşersem, zorda kalırsam, baba ocağının çayı kaynamaktadır, çorbası sıcaktır, bacası tütmektedir. Şimdi gün o gündür. Kim ki dara düşmüştür babaevinin kapıları ardına kadar açıktır; buyursunlar gelsinler. Babaevine gelene nereden geldin demeyiz, niye şimdiye kadar gelmedin, bugüne kadar neredeydin? Bak sen gittin memlekete neler ettirdin demeyiz. Zira gelen herkesin babaevinde yeri vardır. Çünkü babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür" dedi.