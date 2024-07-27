CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Türkiye'de bütün CHP'li belediyelerde Kent Lokantası hizmete girecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’da Semt Lokantası açılışına katıldı. Açılışta konuşan Özel, yakın zamanda Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerde Kent Lokantası adı altında ucuz yemek hizmetinin verileceğini açıkladı.

Bursa’da bir dizi programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Semt Lokantası açılışına katıldı. 4 çeşit yemeğin 60 liradan halkla buluşturulacağını açıklayan Özel ayrıca bu uygulamanın tüm CHP’li belediyelerde Kent Lokantası adıyla hizmete gireceğini ifade etti. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüksek enflasyona dikkat çekerek, “En düşük emekli maaşı, ocak ayından bugüne 5 kilogram kıyma kaybetti. Zeytinyağında, pirinçte, ayçiçek yağında, unda, margarinde bulgurda buğdaydan her birinde durum farklı değil. Hal böyle olunca yani merkezi yönetim, insanları yoksulluğa aç da mahkum edince bütün sorunları çözemezsek de genel yönetimler üzerinden sorunlara çare arıyoruz. Bunlardan bir tanesi ilki İstanbul’un ilçelerinde hayata geçen, ardından tüm belediyelerimiz hızla yayılan kent lokantaları, halk lokantaları bugün Bursa Büyükşehir‘in söylediği ismi ile Semt Lokantası olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kent Lokantası tüm CHP’li belediyelerde hizmete girecek

İstanbul başta olmak üzere birçok CHP’li belediyelerde farklı isimlerle faaliyete giren lokantaların, yakın bir zamanda Kent Lokantası adıyla tüm CHP’li belediyelerde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Özel, “Bugün burada Bozbey tarafından Bursa’daki ilk Semt lokantası açılıyor. Dört kap sıcak yemeğin 60 liraya verileceği bir nebze olsun dışarıda yemek yemek zorunda kalanların ucuza ekonomik olarak sağlıklı besin değeri yüksek iyi yemeğe ulaşabilecekleri bir seçenektir. Bunun için başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisini takdir ediyorum. Başkanımız ifade etti, yılsonuna kadar bu sayı 4’e çıkacak ve hızla artacak Türkiye’de bütün CHP’li belediyelerde bu hizmet ortaklaşacak. Önümüzdeki günlerde tabelasıyla ismiyle tekleştirilecek. Bu noktada büyük ihtimalle Kent Lokantası isminde hepsinde birleşeceğiz. Ama o güne kadar Semt Lokantası adıyla da burada çok önemli bir katkı faydası sağlayacak olan bu lokantadan gelip karnını doyuracak olanlara şimdiden afiyet olsun diyoruz. Hali vakti yerinde olanlara şu çağrıda bulunuyoruz, bu lokantalara mutlaka askıda yemek uygulasın uygulamasını da getiriyoruz. Yani 400 lira cebinde buna katkı sağlayabilecek parası olan birisi gelip bu lokantaya 400 lira ödeyip parası olmayan 10 kişiye ya da 10 öğrenciye destek olabilir. Bu dayanışma içinde herkese çağrıda bulunuyorum, bu iyi örneklerin artmasına ümit ediyorum. 3 gündür Bursa’dayım çok yüksek oylarla seçilen bütün belediye başkanlarımızın ilk 100 günlük icraatları sonucunda halkta büyük etki uyandırdıklarını gördüm. Bursa’da bir tane niye CHP’ye oy verdin pişmanım diyen görmedim ama sizin gibi helal olsun hakkımı oyumu helal ediyorum diyenleri gördüm. Şeffaf hizmet odaklı halk odaklı belediyecilikle devam edeceğiz. Belediyecilikte destan yazmaya, belediyecilikte tarih yazmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin makus tarihini değiştirmeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz” şeklinde konuştu.