CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP iktidara geldiğinde birinci ay değil yetişmez ama ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. Söz veriyoruz. En düşük emekli maaşı iki yıl içinde 1,5 asgari ücrete çıkacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Emekli Evi’ni ziyaret etti. Özel’e Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. 30 Haziran’da emeklilere yönelik açılan kafede vatandaşla beraber kahvaltı yapan Özel, emeklilerin sorunlarını dinledi.

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bu Emekli Evi fikri nereden çıktı? Emekli bir büyüğümüz, ’Başkanım önceden 4 emekli bir araya gelirdik ve mutlu olurduk, sohbet ederdik, oyunlar oynardık şimdi çay, kahve parası yüzünden bir araya gelemiyoruz. Birbirimize sırtımızı dönüyoruz’ dedi. Gelinen noktada Beyoğlu’nun en büyük sıkıntılarından biri geçim sıkıntısıydı. Bu sebeple emeklilerimiz Kasımpaşa’da vakit geçirsin, 1 liraya çay içsin diye biz bu mekanı açtık" ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimiz ile başladığımız bu dayanışmayı, kadınlarla, çocuklarla, gençlerle devam ettireceğiz"

Güney, halkçı belediyecilik adımlarını güçlendirerek attıklarını belirterek, "Gönül isterdi ki emeklilerimiz buraya muhtaç olmadan istediği yeri gezebilsin. Ancak içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı burayı açtık. Beyoğlu Belediyesi olarak halkçı belediyecilik adımlarını güçlendirerek atmak istiyoruz. Beyoğlu’nda geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza Beyoğlu Belediyesiyle, Beyoğlu esnafıyla, Beyoğlu’ndaki dayanışma birimleri ile nasıl destek olalım arayışı içindeyiz. Burada emeklilerimiz ile başladığımız bu dayanışmayı, daha sonrasında kadınlarla, çocuklarla, gençlerle devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Emekliler için projelerimiz devam edecek"

Programda konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP’nin emeklilere yönelik projelerinin devam edeceğini belirterek, "Bu konuda ilk ziyaretlerimizden biri Manisa’ya geçerken Uşak Belediyemizdi. Parkın içinde bir emekli kafe vardı. Uygun fiyatlarla çay, kahve veriliyor, Uşak’ın bütün emeklileri orada ve yüzleri gülüyor, sohbet ediyorlar. Çok memnun olduk. Bütün Türkiye’de bunu yaygınlaştırmak istiyorduk. Beyoğlu Belediyemiz yaptı. Bir tarafta bir kahveye 200 lira verenler bir tarafta kahve içemeyenler, çay içemediği için çıkamayanlar var. 1 liraya çay satılan bir emekli kafe yaptı, 5 liraya kahve satılan bir emekli kafe yaptı. Ben de dedim ki ilk fırsatta gidelim o gün bugünmüş. Bugün geldik sizleri gördük İnan Başkan’la ilgili ifadelerinizi duyduk memnuniyetinizi duyduk. Bu örnekler bütün ülkeye yayılacak. Şöyle bir baktık İstanbul’da ne yapıyoruz emekliler için özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekliler için 10 bin lira yıllık pazar desteği sağlıyor ihtiyaç sahibi emekliler yılda 10 bin lira ananızın ak sütü gibi helaldir. Biz sizin için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii belediyelerimizin yaptığı çok önemli uygulamalar var ama artık bunları bir ortak zeminde birleştireceğiz. 411 CHP belediyesi ‘Emekli Halk Kart’ isimli bir kartta birleşiyor. Bütün Türkiye’de geçecek. Hem ulaşım yönünden hem diğer hizmetler açısından iş görecek bir kart olacak. Et desteği mi veriliyor o karta yüklenecek, süt desteği mi veriliyor o karta yüklenecek" dedi.

CHP iktidarında en düşük emekli aylığında ciddi bir artışa gideceklerini vurgulayan Özel, "CHP iktidara geldiğinde birinci ay değil yetişmez ama ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. Söz veriyoruz. Sonra hakkınızı geri vereceğiz. En düşük emekli maaşı iki yıl içinde 1,5 asgari ücrete çıkacak" şeklinde konuştu.