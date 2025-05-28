CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Cezaevi Ziyareti Öncesi Karşılandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Silivri'ye geldi. Özel'i cezaevi önünde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, geçmiş dönem Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve partililer karşıladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi’ne yapacağı ziyaret öncesinde Silivri’ye geldi. Cezaevi önünde gerçekleşen karşılamada, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve bazı partililer hazır bulundu.