CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu’nda bulunan TÜSİAD’ı ziyaret etti. Ziyarette CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra parti temsilcileri de yer aldı. Yaklaşık 1.5 saatlik ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Bu akşam Beyazıt Meydanı’nda miting yapacaklarını belirterek, "Bugün akşam hep birlikte Beyazıt’tayız. İstanbul’un bütün üniversite öğrencileriyle, gençleriyle ve 19 Mart darbesini hep beraber püskürttüğümüz her yaştan, her görüşten demokratlarla birlikte bir kez daha Saraçhane’ye çok yakın bir yerde; o güzel meydanda hem adayımıza özgürlük hem de sandığı isteyeceğimiz bir gün için buradayız" dedi.

"Demokrasi, adalet ve kalkınma konuştuk"

Ziyarete ilişkin konuşan Özel, "TÜSİAD’ın geçtiğimiz aylarda bir Genel Kurulu’nda Sayın Başkanı’nın, Orhan Başkan’ın ve İstişare Heyeti Başkanı Ömer Başkan’ın sözleri üzerine ifadeye götürüldükleri süreçte dayanışma duygularımızı iletmiş, bir ziyaret planlamıştık. 19 Mart sonrası yaşananlar, olağanüstü gündem, bu tip ziyaretleri yapmayı olanaklı kılmadı. Geçtiğimiz günlerde de yine çok hareketli, çok tartışmalı süreçler yaşandı. Bugün başkanımızı, TÜSİAD Yönetim Kurulu’nu geniş bir heyetle ziyaret etmek istedik. Türkiye’nin demokrasi, adalet, kalkınma talebini, birlikte kazanma ve birlikte bölüşmeye ilişkin, birlikte adilce bölüşmeye ilişkin taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk. Türkiye’nin demokratları demokrasiye sahip çıkacaklar ve iktidar değiştikten sonra Türkiye’de hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte güçleneceğimiz, iş insanlarının da mutlu olduğu, sermayenin de mutlu olduğu ancak emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kalktığı, Türkiye’nin hem dünyadaki ticaretten payını yükselttiği hem Türkiye’deki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirdiği ve bunu doğru bir vergi sistemi ile hakça bölüştüğü, Türkiye’de hem emekçinin yüzünün güldüğü hem de işverenin yüzünün güldüğü bir yarının mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu konuştuk ve bunu anlattık’’ dedi.

"Evlatlarına kıymış bir katil"

CHP Genel Başkanı Özel, kendisine yapılan saldırıya ilişkin bir soru üzerine, "O gün o saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhatap olmuş kişi olarak, o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde Taksim Meydanı’na kutup yıldızının düşme ihtimali ile aynıdır. Elbette özel seçilmiş biri, bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar, ‘Ayağını denk almazsan.’ Evlatlarına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki ‘Evlatlarına acımamış sana mı acıyacak? İki kere düşün Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi iki kere düşün’ diyorlar. Böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, böyle kendisinin de sokak röportajlarında öyle anlattığı, derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikar. İstanbul’a ben kendim açıkladım İstanbul Büyükşehir‘e gelmiş, polis çağrılmış ve ifadesi alınmış. İşte oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım. Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması bizim ifadelerimizi, iddialarımızı teyit eder nitelikte. Hakkında işlem yapılmamış olması da ülkeyi yönetenlerin bu riski ne kadar doğru analiz ettiklerini gösterir nitelikte. Dediğim gibi, benim kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok. Ama birilerinin işledikleri suçun hesabını vermesi lazım. Onu ortaya çıkaracak olan bugün elinde polisi olan, jandarması olan, emniyet istihbaratı olan, milli istihbaratı olan bu hükümettir. Bu hükümetin sırtına, iktidarın sırtına yük olmaması için etkili bir araştırmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılması, tüm yönleriyle bu bağlantıların nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım‘’ diye konuştu.

"Yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlayacağız"

Özel, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ’Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetmesine ilişkin ise, "O yasa, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zımnen ‘Cinayet işle’ diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. O yasanın mahzurlu gördüğümüz yerlerini götürdük mahkemeye, mahkemenin buradaki karanını maalesef üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme iptal edip, çok belirli bir süre, birkaç aylık bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi, çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Doğayı koruyan, hayvanı koruyan, insanı koruyan, sevgiyi koruyan bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz bu konuda yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.