CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Altı lider bir araya gelip 2 bin 300’ün üzerinde var olan sorunlara çözüm üretiyorsa ve bunu oy birliğiyle yapıyorsa Türkiye’nin geleceği aydınlıktır” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılçdaroğlu, rejimin beka sorunu olduğunu söyleyerek, “Türkiye buradan çıkmak zorundadır. Türk Lirası değer kaybettiğinde dış ticaret açığımız azalacak, cari açığımız azalacak dediler. Cari açık dört kat arttı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Akaryakıt bayileri. Arabamıza yakıt alırken bunlar çok kazanıyor diye içimizden geçirmiş olabiliriz. Aslında büyük kısmı zarar etmeye başladı. 7 ayda kapanan bayi sayısı 412. Eğer küçük bir market olmasa tümüyle zarar edecekler. 100 binin üzerinde kişi çalışıyor burada. Nasıl olur da bunun farkına varmıyorlar? 3,5 ay sonra bütün sorunlar çözülecek. Alın teri döken herkesin kazandığı güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz. Avantadan para kazananlar değil, alın teri dökenlerin kazandığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

Altılı masa ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “Altı lider, devlet için beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirmek için bir araya geldi. Altı lider bir araya gelip 2 bin 300’ün üzerinde var olan sorunlara çözüm üretiyorsa ve bunu oy birliğiyle yapıyorsa Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Yolsuzluklara karşı mücadele burada var, işsizliği giderecek politikalar burada var, çalınan paraları nasıl alacağız hepsi burada var... Devleti yeniden inşa edeceğiz. Ahlak üzerine, bilgi üzerine, erdem üzerine yeniden inşa edeceğiz. 9 ana başlık, 2300’den fazla çözümümüz var. Demokrasi tarihimizde bir ilktir. Biz duygularımızla değil, biz aklımızla hareket ediyoruz. Biz önyargılarımızla değil, kavgayla değil, aklımızla hareket ederek sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Biz onlar gibi değiliz. Biz tıka basa hapishaneleri değil, hapishanelerinde kimsenin olmadığı bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz” dedi.