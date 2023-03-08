CHP Hatay Milletvekili Şahin'den Altındağ Belediyesi'ne teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Altındağ Belediyesi’nin kurmuş olduğu ve aş evini ziyaret ettikten sonra Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arsuz EXPO Alanı’nda Ankara Altındağ Belediyesi’nin kurmuş olduğu ve yüzlerce kişiye üç öğün yemek dağıtılan aş evini ziyaret ettiği bildirerek, deprem bölgesinde çalışan belediyelere teşekkür etti. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Arsuz EXPO Alanı’nda Ankara Altındağ Belediyesi’nin kurmuş olduğu ve yüzlerce kişiye üç öğün yemek dağıtılan aş evini ziyaret ettik.

Bu destekler ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm gücünü seferber eden belediyeler ile gönüllü çalışanlara sonsuz teşekkür ediyorum.”