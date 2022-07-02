CHP İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman Silivri'deydi

CHP Silivri İlçe Örgütü, geçtiğimiz gün CHP İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'ı ağırladı. İlçe Başkanı Berker Esen, Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim ve yönetim kurulu üyeleri, Ağırman'la yapılan çalışmaları paylaşarak görüş alışverişinde bulundular.

Ağırman, keyifli ev sahiplikleri için İlçe Başkanı Berker Esen ve Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim'e teşekkür etti.