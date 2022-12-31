CHP İlçe Başkanı Esen'den yeni yıl mesajı

CHP İlçe Başkanı Esen, mesajında şunları kaydetti;

“İnanıyorum ki 2023 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır. Sadece kendisi için değil, herkes için adalet isteyenlerin, zulme karşı direnenlerin, demokrasiyi savunanların, yılı olacaktır. 2023 barışın, sevginin ve umudun yılı olacak ve o umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. 2023’de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız.”

“Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; 2023 yılının hepimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”