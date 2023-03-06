CHP İlçe Başkanı Esen'in Berat Kandili mesajı

Değerli Hemşerilerim, Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizin olağanüstü günlerden geçtiği bu dönemde tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde sağlığa, huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum.

Kıymetli Silivrililer, Ramazan Ayı’nın müjdecisi olan Berat kurtuluş demektir. İnşallah bu mübarek gecede edeceğimiz dualar, bütün insanlığın ve ülkemizin başta siyasi ve ekonomik sıkıntılar olmak üzere tüm sorunlarından ve sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olur.

Sevgili Hemşerilerim, Allah’ın yarattığı en şerefli varlık insandır. İnsan, doğuştan var olan haklarıyla birlikte onurludur, insanca ve hakça bir yaşam hakkına da sahiptir. Berat Kandili ile bizlere Ramazan ayı müjdelenirken bilelim ve unutmayalım ki, adaletin vicdanlarda kabul gördüğü, ‘insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğu’, emeğin değer bulduğu, hakkaniyetle paylaşımın yapıldığı, herkesin birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştığı, dostluğun, kardeşliğin, yardımlaşmanın hissedilir bir şekilde yaşandığı tam ve gerçek bir demokrasi her yurttaşımızın en tabii hakkıdır. Milletçe zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde komşu komşunun külüne muhtaçtır sözünün önemini ve toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kere daha hatırladık. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yardımlaşırsak bu zor günleri hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inancım tam.

Saygıdeğer Silivrililer, Bu nedenle toplumsal bütünlüğümüzü sarsan her türlü ayrıştırma, kutuplaştırma ve ötekileştirmelerden kaçınıyor ve sorumluluk sahibi herkesi de kaçınmaya çağırıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle huzur ve mutluluğumuzun en güçlü dayanağının birlik ve beraberliğimiz olduğunu, birlik ve beraberliğimizle aşamayacağımız hiçbir sorun kalmayacağını belirterek, halkımızın ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni kutluyor, sağlık ve esenlikler dileğimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

