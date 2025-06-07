CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür'den Bayram Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevgi, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

CHP İlçe Başkanı Kömür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim,

Bugün bir kez daha Kurban Bayramı’nın sevgi, paylaşma ve dayanışma ruhunu yüreklerimizde yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Bayram, sadece bir araya gelmek değil; aynı zamanda toplum olarak birbirimize destek olmanın, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin en anlamlı vesilesidir.

Ülkemizin içinde bulunduğu haksız, hukuksuz, adaletsiz ve ekonomik zorluklara rağmen, bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bayramın, toplumumuzda barışın, hoşgörünün ve birlikte yaşam kültürünün pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin ve ülkemizin Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum.

Kalın sağlıcakla.”