CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür'den Yeşilay Haftası Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kömür, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yeşilay Haftası’nın bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kömür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeşilay Haftası vesilesiyle; alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilinçlenerek, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için daha güçlü adımlar atmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bağımsız ve sağlıklı bir toplum inşa etmek adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha güçlü bir gelecek için Yeşilay’ın çalışmalarını destekliyor, herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam için adım atmaya davet ediyoruz.”

Bağımlılıkla mücadelenin bireysel ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kömür, genç nesillerin sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi için bu konuda duyarlılığın artırılması gerektiğini belirtti.