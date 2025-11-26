Chp İlçe Başkanlığı, Öğretmenler Günü'nde Eğitimcileri Yalnız Bırakmadı
Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizde bulunan 41 okulda görev yapan öğretmenler, CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nı temsilen gerçekleştirilen ziyaretlerle günlerinde yalnız bırakılmadı. Ziyaret heyetinde CHP İlçe Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut'u temsilen hazır bulundu.
Eğitim neferlerinin emekleri, fedakârlıkları ve gelecek nesiller için verdikleri özverili mücadele yerinde görülerek kendilerine teşekkür edildi. Cumhuriyetimizin ışığında yetişen evlatlarımızın umutla yarınlara hazırlanmasında büyük rol oynayan öğretmenlerin toplumsal gelişime sunduğu katkılar bir kez daha vurgulandı.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; sevgiyle, sabırla ve bilgiyle çalışan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanarak, “Emekleri daim, yolları aydınlık olsun” mesajı paylaşıldı.