CHP ilçe kongresinde vefat eden Faruk Özdemir toprağa verildi
Ankara Etimesgut'ta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe kongresi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir toprağa verildi.
Ankara Etimesgut’ta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe kongresi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir toprağa verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir’in cenazesi, Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Özdemir’in cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda CHP’li katıldı. Özdemir’in cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.