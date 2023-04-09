CHP İstanbul 1,2,3. bölge milletvekili adayları listesi kimler var?
CHP İstanbul milletvekili adayları 2023! 98 milletvekili çıkaran seçim bölgesi İstanbul'da CHP adayları merak ediliyor. CHP İstanbul 1,2,3. bölge milletvekili adayları listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde göstereceği adayların kim olacağı merak ediliyor. Bu illerin başında ise mega kent İstanbul geliyor. Peki, CHP İstanbul 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimdir? İşte, 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları!
CHP İstanbul milletvekili adayları 2023 seçimleri öncesi araştırılıyor. 3 seçim bölgesi bulunan ve 98 milletvekili çıkaracak İstanbul’da CHP’den kimlerin aday gösterileceği merak ediliyor. CHP İstanbul 1,2,3. bölge milletvekili adayları Parti Meclisi toplantısında belirlenecek. Kılıçdaroğlu listelere son şeklini verecek. Peki, 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları kimdir? İşte detaylar…
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre, CHP İstanbul milletvekili adayları şu şekilde oldu:
İstanbul 1’inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
İstanbul 2’inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İstanbul 3’üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)