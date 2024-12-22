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- CHP İstanbul'daki 39 İlçe Başkanını Topladı: 'Daha Güzel Yarınları Birlikte İnşa Edeceğiz'
CHP İstanbul'daki 39 İlçe Başkanını Topladı: 'Daha Güzel Yarınları Birlikte İnşa Edeceğiz'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in başkanlığında, İstanbul'daki 39 ilçe başkanının katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, ilçelerde yapılan çalışmalar, hedefler ve partinin gelecekteki yol haritası masaya yatırıldı.
CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partinin halk için daha güzel yarınlar inşa etme kararlılığını vurguladı. Kömür, “İlçelerimizdeki çalışmalar, hedeflerimiz ve mücadele azmimizle, halkımız için daha güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, CHP’nin halkla bütünleşme ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımını sürdüreceği vurgulandı.