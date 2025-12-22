CHP İstanbul'dan eş zamanlı saha hamlesi: 'Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var'

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütleri, 39 ilçede eş zamanlı başlattığı yeni saha çalışmasıyla adalet, özgürlük ve demokrasi vurgusunu meydanlara taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul örgütleri, “Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var” temasıyla 39 ilçede eş zamanlı yeni bir saha çalışmasını başlattı. Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasını CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut yaptı.

Bulut, açıklamasında 19 Mart’tan bu yana ülke genelinde yükselen adalet, hürriyet ve haysiyet mücadelesinin yeni bir aşamaya taşındığını belirterek, saha çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik yürütülen operasyonların arka planını yurttaşlara anlatmayı hedeflediğini söyledi.

“Manisa’nın acısını yüreğimizde taşıyoruz”

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anıldı. Doruk Bulut, “Gülşah Durbay Başkanımızı ve Ferdi Zeyrek Başkanımızı özlemle anıyoruz. Manisa’nın ve ülkemizin başı sağ olsun” dedi.

“Sahada, sokakta, yurttaşla yan yana”

CHP’nin yeni saha çalışması kapsamında siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar ve muhtarların ziyaret edileceğini belirten Bulut; meydanlar, pazar yerleri, metro ve metrobüs duraklarında stantlar kurulacağını, hane ve gençlik buluşmalarıyla İstanbul’un tamamında yurttaşlara ulaşılacağını ifade etti.

“Çoklu krizlere karşı köklü değişim”

Türkiye’nin derin bir ekonomik, sosyal ve siyasal krizden geçtiğini vurgulayan Bulut, demokrasi, hukuk devleti ve gelir adaletinin zayıflatıldığını, hayat pahalılığı ve işsizliğin toplumsal krize dönüştüğünü söyledi. “Biz bu düzeni onarmaya değil, kökten değiştirmeye geliyoruz” diyen Bulut, CHP’nin yeni parti programıyla somut çözümler sunduğunu kaydetti.

“İddianamelerde kanıt yerine ifadeler var”

Basın açıklamasında, Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalar da eleştirildi. İddianamelerde somut deliller yerine gizli tanık ve çelişkili ifadelere yer verildiğini savunan Bulut, yargılamaların tutuksuz yapılması ve duruşmaların canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

“Bu mücadele yarım kalmayacak”

Açıklamanın sonunda Doruk Bulut, “Bu ülke karanlığa mahkûm değildir. Biz adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin tarafındayız. Haklı olan mutlaka kazanır” ifadelerini kullandı. CHP’nin gerçeği söylemekten ve halkın iradesini savunmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.