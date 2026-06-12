CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Cumhuriyet Halk Partisi Geri Adım Atmayacaktır

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Silivri'de yaptığı açıklamada, belediyelere yönelik operasyonların siyasi nitelik taşıdığını öne sürdü. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreç karşısında geri adım atmayacağını ifade etti.

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Çelik, 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerin çeşitli yöntemlerle baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu. Tasarruf tedbirleri, finansman kısıtlamaları ve soruşturmaların bu sürecin parçası olduğunu iddia eden Çelik, "Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi'nin 2024 seçimlerinin ardından sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiğini söyleyen Çelik, ilçede öğrenci yurtları, sosyal tesisler ve emeklilere yönelik projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların da dolaylı olarak mağdur edildiğini savundu.

Ekonomik sorunlara da dikkat çeken Çelik, yüksek enflasyon, kredi borçları ve geçim sıkıntısının Türkiye'nin temel gündemi olması gerektiğini ifade etti. Sokak güvenliği ve sosyal sorunlara da değinen Çelik, hükümetin bu sorunların üzerini örtmek amacıyla operasyonlar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na destek mesajı veren Çelik, "Bora Balcıoğlu bizim en başarılı belediye başkanlarımızdan bir tanesidir" dedi. Parti içi performans ölçümlerinde Balcıoğlu'nun yüksek memnuniyet oranlarına sahip olduğunu belirten Çelik, yarın seçim yapılması halinde daha yüksek oy alabileceğini öne sürdü.

Açıklamasının sonunda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını vurgulayan Çelik, "Bu saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.