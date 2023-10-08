CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in konuşması sırasında arbede çıktı. Çelik, kürsüden tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in konuşması sırasında arbede çıktı. Çelik, kürsüden tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik konuşma yaptı. Çelik’in konuşması sırasında kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup arasında arbede çıktı. Çelik tarafları kürsüden sakinleştirmeye çalıştı. İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi.