CHP Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabiha Gören AK Parti'de

CHP Karesi önceki dönem İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabiha Gören ve CHP Karesi İlçe Yönetiminden istifa eden Halime Can, AK Parti’ye katıldılar. AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, "AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, sadece bir siyasi merkez değil, Balıkesir sevdalılarının omuz omuza verdiği bir hizmet kalesi olduğunu bir kez daha kanıtladı dedi."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir’in "ayrıştırıcı değil birleştirici" siyaset vizyonuyla, AK Parti Balıkesir’de siyasetin merkezini bir makamdan öte, milletin evi haline getirdi. Bu samimi yaklaşım, Karesi siyasetinde de bir kırılma oluşturularak CHP’den AK Parti saflarına katılımları beraberinde getirdiğini açıkladı.

Karesi siyasetinin tecrübeli isimleri, ideolojik kalıpları bir kenara bırakarak "Önce Memleket" dedi. CHP Karesi önceki dönem İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabiha Gören ve CHP Karesi İlçe Yönetiminden istifa eden Halime Can, AK Parti saflarına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne dahil oldular. Yeni üyelere rozetlerini, teşkilatın her kademesine bir "kardeş" ve "yol arkadaşı" samimiyetiyle yaklaşan İl Başkanı Mehmet Aydemir bizzat taktı.

Balıkesir siyasetine getirdiği dinamizmle takdir toplayan İl Başkanı Mehmet Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için AK Parti İl Başkanlığı bir makamdan öte; bu şehrin derdiyle dertlenen, sevinciyle gülen her bir hemşehrimizin sığınacağı huzurlu bir liman, sarsılmaz bir yuvadır. Bugün Sabiha Gören ve Halime Can Hanımefendilerin bu çatı altında bizimle buluşması, Balıkesir’in geleceğine duyulan inancın bir göstergesidir. Siyasetin merkezi artık tek çatıdır; o da milletin kendisidir, AK Parti’dir! Dün başka kulvarlarda olsak da bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunda tek yüreğiz."

Akın akın gelen yol arkadaşlarımızla her geçen gün daha da büyüdüklerini belirten Başkan Aydemir, tüm Balıkesir halkına samimi bir davette bulundu: "Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin tek umudu biziz. Memleket sevdasıyla çarpan, bu kutlu yürüyüşte ben de varım diyen her bir kardeşimizi AK Parti saflarına, bu büyük aileye davet ediyorum. Kapımız vatan sevdasıyla çarpan her yüreğe ardına kadar açıktır. Gelin, bu büyük hizmet destanını hep birlikte yazalım! Biz birleştikçe Karesi, biz büyüdükçe Balıkesir kazanacak" dedi.